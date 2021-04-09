Проти Тупицького можуть застосувати примусовий привід, - нардеп
Це може статися тому, що нього зараз немає суддівських гарантій
Це може статися тому, що нього зараз немає суддівських гарантій
До звільненого глави Конституційного суду Олександра Тупицького можуть застосувати примусовий привід.
Про це заявила представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря в інтерв'ю виданню "Цензор", пише RegioNews.
"Зараз можуть (застосувати примусовий привід, - ред.), якщо так вирішить суд. Він же звільнений указом президента. У нього немає суддівських гарантій. Його позбавили державної охорони. Ходить зі своєю", - розповіла нардеп.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.
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