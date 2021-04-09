Проти Тупицького можуть застосувати примусовий привід, - нардеп

Це може статися тому, що нього зараз немає суддівських гарантій

Це може статися тому, що нього зараз немає суддівських гарантій

Фото з відкритих джерел

До звільненого глави Конституційного суду Олександра Тупицького можуть застосувати примусовий привід.

Про це заявила представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря в інтерв'ю виданню "Цензор", пише RegioNews. "Зараз можуть (застосувати примусовий привід, - ред.), якщо так вирішить суд. Він же звільнений указом президента. У нього немає суддівських гарантій. Його позбавили державної охорони. Ходить зі своєю", - розповіла нардеп. Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

.