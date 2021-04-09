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09 квітня 2021, 11:59 79

Проти Тупицького можуть застосувати примусовий привід, - нардеп

09 квітня 2021, 11:59 79
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Це може статися тому, що нього зараз немає суддівських гарантій
Це може статися тому, що нього зараз немає суддівських гарантій
Фото з відкритих джерел
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До звільненого глави Конституційного суду Олександра Тупицького можуть застосувати примусовий привід.

Про це заявила представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря в інтерв'ю виданню "Цензор", пише RegioNews.

"Зараз можуть (застосувати примусовий привід, - ред.), якщо так вирішить суд. Він же звільнений указом президента. У нього немає суддівських гарантій. Його позбавили державної охорони. Ходить зі своєю", - розповіла нардеп.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

суд Україна Конституційний суд КСУ Олександр Тупицький

 
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