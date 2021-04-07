Степанов хоче ще грошей на COVID-вакцини: скільки просить
Міністерство охорони здоров'я оцінює додаткову потребу в коштах, які необхідні для закупівлі вакцин проти коронавірусу, в 6,5 млрд гривень.
Як пише RegioNews, про це під час засідання уряду повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
"На сьогодні ця потреба, за нашими підрахунками, орієнтовно становить близько 6,5 млрд гривень", - сказав міністр.
За його словами, при формуванні проєкту державного бюджету на 2021 рік МОЗ просило виділити на закупівлю вакцин проти коронавірусу 15,1 млрд гривень, однак у бюджеті під ці потреби виділено лише 4 млрд гривень із можливістю збільшити фінансування.
Степанов звернувся до Мінфіну з проханням щодо виділення додаткового фінансування для закупівлі додаткових доз вакцин для забезпечення щепленнями 70% дорослого населення України.
Раніше Степанов сказав, скільки влада хоче провакцинувати українців від коронавірусу до 2022 року