Доба в зоні ООС: бойовики 4 рази обстрілювали українські позиції
Від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Неподалік селища Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 104 вибухонебезпечні предмети”, - додали в штабі ООС.
Нагадаємо, добою раніше зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.