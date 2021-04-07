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Доба в зоні ООС: бойовики 4 рази обстрілювали українські позиції
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07 квітня 2021, 18:15 311

Доба в зоні ООС: бойовики 4 рази обстрілювали українські позиції

07 квітня 2021, 18:15 311
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Всі обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”
Всі обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”
Фото: із відкритих джерел
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Від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік селища Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 104 вибухонебезпечні предмети”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, добою раніше зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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