Сутки в зоне ООС: боевики 4 раза обстреливали украинские позиции

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от поселка Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в районе населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.