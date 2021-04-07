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Сутки в зоне ООС: боевики 4 раза обстреливали украинские позиции
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07 апреля 2021, 18:15 146

Сутки в зоне ООС: боевики 4 раза обстреливали украинские позиции

07 апреля 2021, 18:15 146
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Все обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Все обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Фото: из открытых источников
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С начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от поселка Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в районе населенных пунктов Гнутово, Широкино и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предмета", - добавили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

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