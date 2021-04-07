08:59  07 квітня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили понад 15 тисяч нових випадків
10:51  07 квітня
Авто, квартира або земля: майже сто "слуг" суттєво покращили свій матеріальний стан за 2020 рік
08:11  07 квітня
На Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму "тиші": загинуло двоє українців
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2021, 08:41 6

Переговори ТГК можуть перенести у Польщу - Кравчук

07 квітня 2021, 08:41 6
Читайте также на русском языке
Однак Росія, скоріш за все, буде проти такого рішення
Однак Росія, скоріш за все, буде проти такого рішення
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На думку голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі можна провести у Польщі.

Як передає RegioNews, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, місцем проведення переговорів ТКГ повинна бути нейтральна та демократична країна. І це, за його словами, в жодному разі не може бути Білорусь.

Якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально", - пояснив він.

Водночас Кравчук вважає, що Росія не погодиться переносити переговорний процес у Польщу.

Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ - я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади", - зазначив голова делегації.

Нагадаємо, раніше Кравчук допустив атаку РФ з півдня через загострення ситуації з водою в Криму.

РФ війна перемовини ТКГ бойовики Леонід Кравчук

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Вахтовим методом: сто днів Резніченка між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua