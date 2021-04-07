ТКГ сьогодні проведе екстрене засідання щодо ситуації на Донбасі
Позачергове екстрене засідання ТКГ відбудеться о 15:00 7 квітня в онлайн-форматі.
Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович, пише RegioNews.
Порядком денним засідання стане повернення до неухильного дотримання режиму припинення вогню і відповідних домовленостей між сторонами ТКГ від 22 липня 2020 року.
"Екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу призначено на 15:00. На порядку денному, насамперед, - безпека. Повернення до суворого дотримання додаткового комплексу заходів щодо режиму припинення вогню, який порушується останнім часом дедалі частіше, причому грубо порушується, з трагічними наслідками. Ми маємо повернутися до того стану безпеки, який був у перші тижні й місяці після впровадження 27 липня припинення вогню", - заявив Арестович.
Раніше повідомлялося, що переговори ТГК можуть перенести у Польщу.