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07 квітня 2021, 14:50 6

ТКГ сьогодні проведе екстрене засідання щодо ситуації на Донбасі

07 квітня 2021, 14:50 6
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Сторони обговорять безпекову ситуацію на Донбасі
Сторони обговорять безпекову ситуацію на Донбасі
Фото з відкритих джерел
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Позачергове екстрене засідання ТКГ відбудеться о 15:00 7 квітня в онлайн-форматі.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович, пише RegioNews.

Порядком денним засідання стане повернення до неухильного дотримання режиму припинення вогню і відповідних домовленостей між сторонами ТКГ від 22 липня 2020 року.

"Екстрене засідання ТКГ щодо Донбасу призначено на 15:00. На порядку денному, насамперед, - безпека. Повернення до суворого дотримання додаткового комплексу заходів щодо режиму припинення вогню, який порушується останнім часом дедалі частіше, причому грубо порушується, з трагічними наслідками. Ми маємо повернутися до того стану безпеки, який був у перші тижні й місяці після впровадження 27 липня припинення вогню", - заявив Арестович.

Раніше повідомлялося, що переговори ТГК можуть перенести у Польщу.

Донбас Україна війна ТКГ олексій арестович

 
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