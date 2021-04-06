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06 апреля 2021, 11:30 239

В Запорожской области русский язык лишили статуса регионального

06 апреля 2021, 11:30 239
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Такой статус он получил на территории региона в августе 2012 года
Такой статус он получил на территории региона в августе 2012 года
Фото: zp.gov.ua
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Запорожский окружной административный суд отменил решение о признании русского языка региональным на территории области.

Об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает RegioNews.

24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решение облсовета от 16.08.2012 № 2 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные Законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области", - написал Креминь.

Он добавил, что решение суда вступает в законную силу с 23 апреля, когда закончится срок подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

Напомним, ранее в Одессе суд отменил статус регионального для русского языка.

суд регионы язык региональная политика решение Запорожская область

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