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05 квітня 2021, 17:59 3

У Чернігівській області та Києві вирішили перенести пробне ЗНО

05 квітня 2021, 17:59 3
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Перенесення пов’язане із складною епідеміологічною ситуацією
Перенесення пов’язане із складною епідеміологічною ситуацією
Фото: із відкритих джерел
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У Києві та в Чернігівській області через припинення руху громадського транспорту перенесли проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на 24 квітня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

Через припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, пробне ЗНО у м. Київ та Чернігівській області буде перенесено на 24 квітня. В інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня”, - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що учасники пробного ЗНО, які будуть складати його 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Результати будуть розміщені в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Нагадаємо, незалежно від епідситуації, ЗНО пройде за графіком – Міносвіти.

Міносвіти ЗНО коронавірус карантин Київ Чернігівська область

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