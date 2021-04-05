Хмельницкая область с 7 апреля попадает в "красную зону": список запретов
Местная власть не смогла удержать ситуацию под контролем и оставить область в "оранжевой" зоне
Местная власть не смогла удержать ситуацию под контролем и оставить область в "оранжевой" зоне
Хмельницкая комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении на территории области ограничений "красной зоны" эпидемической опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации, передает RegioNews.
Темпы роста количества больных и загруженности коек в медицинских учреждениях больше не позволяют Хмельницкой области находиться в "оранжевой" зоне.
Ограничения будут действовать с 7 по 18 апреля. В регионе вступают в силу следующие запреты:
- работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа торгово-развлекательных центров;
- работа других заведений развлекательной деятельности;
- работа учреждений сферы торгового и бытового обслуживания населения;
- работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- проведение всех массовых мероприятий;
- работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
- торговля на рынках, кроме продовольственных;
- посещение учебных заведений независимо от формы собственности;
- регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области;
- проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;
- пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
- посещение посторонними лицами учреждений и заведений сферы социальной защиты, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно).
Напомним, ранее сообщалось, что Хмельнитчина уже скоро может попасть в "красную" зону.
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