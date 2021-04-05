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05 апреля 2021, 18:33 163

Хмельницкая область с 7 апреля попадает в "красную зону": список запретов

05 апреля 2021, 18:33 163
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Фото: из открытых источников
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Хмельницкая комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении на территории области ограничений "красной зоны" эпидемической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации, передает RegioNews.

Темпы роста количества больных и загруженности коек в медицинских учреждениях больше не позволяют Хмельницкой области находиться в "оранжевой" зоне.

Ограничения будут действовать с 7 по 18 апреля. В регионе вступают в силу следующие запреты:

  • работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • работа торгово-развлекательных центров;
  • работа других заведений развлекательной деятельности;
  • работа учреждений сферы торгового и бытового обслуживания населения;
  • работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • проведение всех массовых мероприятий;
  • работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • торговля на рынках, кроме продовольственных;
  • посещение учебных заведений независимо от формы собственности;
  • регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области;
  • проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;
  • пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
  • посещение посторонними лицами учреждений и заведений сферы социальной защиты, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно).

Напомним, ранее сообщалось, что Хмельнитчина уже скоро может попасть в "красную" зону.

коронавирус карантин Хмельницкая область ОГА красная зона Ограничение

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