Хмельницкая область с 7 апреля попадает в "красную зону": список запретов

Местная власть не смогла удержать ситуацию под контролем и оставить область в "оранжевой" зоне

Местная власть не смогла удержать ситуацию под контролем и оставить область в "оранжевой" зоне

Фото: из открытых источников

Хмельницкая комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о введении на территории области ограничений "красной зоны" эпидемической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации, передает RegioNews. Темпы роста количества больных и загруженности коек в медицинских учреждениях больше не позволяют Хмельницкой области находиться в "оранжевой" зоне. Ограничения будут действовать с 7 по 18 апреля. В регионе вступают в силу следующие запреты: работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа торгово-развлекательных центров;

работа других заведений развлекательной деятельности;

работа учреждений сферы торгового и бытового обслуживания населения;

работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

проведение всех массовых мероприятий;

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

торговля на рынках, кроме продовольственных;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности;

регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области;

проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;

пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

посещение посторонними лицами учреждений и заведений сферы социальной защиты, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно). Напомним, ранее сообщалось, что Хмельнитчина уже скоро может попасть в "красную" зону.

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