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05 квітня 2021, 17:24 3

Стало відомо, скількох українців оштрафували через неносіння маски

05 квітня 2021, 17:24 3
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В Україні щодня понад 1200 рейдових груп перевіряє дотримання карантину суб’єктами господарювання
В Україні щодня понад 1200 рейдових груп перевіряє дотримання карантину суб’єктами господарювання
Фото: Нацполіція
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Правоохоронці упродовж минулого тижня склали понад 11 тисяч постанов щодо громадян за неносіння масок або респіраторів, загалом від початку карантину таких постанов - більш як 200 тисяч.

Як пише RegioNews, про це у Фейсбуці повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Трохи статистики за минулий тиждень: складено 1881 адмінпротокол за порушення правил щодо карантину людей (всього від початку карантину 85 982 адмінпротоколи); винесено 11 044 адмінпостанови за неносіння масок чи респіраторів (всього 200 073 адмінпостанови); перевірено 72 387 суб’єктів господарювання", - зазначив голова НПУ.

За його словами, в Україні щодня понад 1200 рейдових груп перевіряє дотримання карантину суб’єктами господарювання.

Він також нагадав, що у Києві, Чернігові та Миколаєві у межах посиленого карантину весь громадський транспорт переведений у режим спецперевезень, і поліцейські перевіряють наявність у пасажирів спецквитків.

Введення посиленого локдауну – вимога часу. Щодня ми спостерігаємо зростаючу статистику кількості хворих. І що...

Posted by Ігор Клименко on Monday, April 5, 2021

Нагадаємо, раніше у Нацполіції розповіли, скільки закладів у "червоних" зонах порушили карантин.

Україна карантин штраф Ігор Клименко Нацполіція

 
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