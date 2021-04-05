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05 апреля 2021, 17:49 5

"Партия Шария" подала в суд на столичное управление СБУ

05 апреля 2021, 17:49 5
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Истец оспаривает письмо от СБУ в Минюст
Истец оспаривает письмо от СБУ в Минюст
Фото из открытых источников
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В Окружной административный суд города Киева обратилась «Партия Шария» с иском против Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает RegioNews.

Истец просит суд признать противоправными действия ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области относительно составления и отправки в Министерство юстиции Украины письма о нарушении "Партией Шария" украинского законодательства. В частности, речь идет об оспаривании письма №51/12-1601 от 4 марта 2021 года за подписью начальника Главного управления Олега Головаша, - говорится в сообщении.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

В ОАСК напоминают, что в их производстве находится дело по иску Минюста о запрете деятельности "Партии Шария", которое рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

Как сообщалось, Министерство юстиции обратилось в суд относительно запрета деятельности "Партии Шария". Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля.

суд Минюст иск Партия Шария оаск

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