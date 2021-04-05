Верховний Суд розглядає 10 позовів про санкції проти телеканалів Медведчука

Сьогодні розпочато розгляд справи за позовом ТОВ "Новий формат ТВ"

Сьогодні розпочато розгляд справи за позовом ТОВ "Новий формат ТВ"

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У Верховному Суді на розгляді загалом перебуває 10 позовних заяв, якими оскаржується Указ Президента України про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій до трьох телеканалів.

Як передає RegioNews, про це у Telegram-каналі інформує пресслужба ВСУ.

На розгляді КАС ВС перебувають 10 позовних заяв, якими оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 5 квітня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі ВСУ розпочав розгляд справи № 9901/45/21 за позовом ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", у якому оскаржено Указ Президента від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення РНБО України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Заслухавши низку клопотань від сторін, суд призначив наступне засідання на 24 травня об 11 год.

Окремо уточнюється, що на 6 квітня 2021 року о 10:00 призначено судове засідання з розгляду справи № 9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ ВИБІР", а на 14:00 того ж дня призначено до розгляду в судовому засіданні адмінсправу № 9901/39/21 за позовом народного депутата Тараса Козака про визнання протиправним і скасування цього Указу Президента у частині (додаток 1 до рішення РНБОУ).

Судове засідання з розгляду справи № 9901/47/21 за позовом ТОВ "АРІАДНА ТВ" призначено на 7 квітня 2021 року о 16:30. Справу № 9901/40/21 за позовом ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ"" призначено до розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 12 квітня 2021 року о 14:00, - зазначається у повідомленні.

У суді також поінформували, що на 15:00 15 квітня 2021 року призначено до розгляду в судовому засіданні справу № 9901/51/21 за позовом ТОВ "ПАРТНЕР ТВ".

Також Верховним Судом призначено судове засідання на 19 квітня 2021 року о 14:00 з розгляду справи № 9901/33/21 за позовною заявою ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації"", і у цей самий день на 14:30 призначено судове засідання з розгляду справи № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржив Указ № 43/2021.

Зазначається, що розгляд іншої справи, № 9901/42/2, за позовом ТОВ "ЛІДЕР ТВ", відбудеться 26 квітня 2021 року о 12:00, і на цей самий день о 14:30 призначено продовження судового засідання з розгляду справи № 9901/34/21 за позовом ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", слухання якої розпочато 29 березня.

Як повідомлялося, 19 березня суд відмовився визнати санкції проти телеканалів Медведчука порушенням прав громадян. На розгляді КАС ВС перебувають ще 10 позовних заяв, яким оскаржуються санкції щодо телеканалів.

Раніше повідомлялося що, запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді. До суду надійшли позовні заяви від громадян, які оскаржують Указ Зеленського.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.