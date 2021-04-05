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05 квітня 2021, 11:12 72

Проміжні вибори на Івано-Франківщині: розпочато 17 кримінальних проваджень

05 квітня 2021, 11:12 72
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Загалом правоохоронці отримали 113 повідомлень про ймовірні порушення
Загалом правоохоронці отримали 113 повідомлень про ймовірні порушення
Фото: Нацполіція
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Поліцейські Івано-Франківщини розпочали 17 кримінальних проваджень: 12 із них - безпосередньо пов‘язані з порушенням виборчого законодавства, 5 - опосередковано пов’язані з порушенням виборчого процесу.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Так, кримінальні провадження розпочаті:

  • 1 - за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права…, роботі виборчої комісії…, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України);
  • 5 - за фактами підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України);
  • 1 - за фактом використання підроблених документів (ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України);
  • 4 - за фактами завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України).

Поліцейські склали 12 адміністративних протоколів: в основному вони стосувалися порушень виготовлення або розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Раніше повідомлялось, що на довиборах у Верховну Раду, які відбувалися у неділю, правоохоронці зафіксували 39 повідомлень про порушення. Також в поліції порушили два кримінальні провадження.

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