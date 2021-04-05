В Івано-Франківську підприємці знову протестували проти карантину

У місті можуть дозволити роботу ринків

У місті можуть дозволити роботу ринків

Фото: blitz.if.ua

Сьогодні, 5 квітня, в Івано-Франківську під стінами ОДА підприємці та працівники залізничного транспорту вимагали дозволити роботу промислових ринків та рух приміських поїздів.

Про це повідомляє видання "Бліц-Інфо", передає RegioNews.

Мітингувальники заявляли, що обмеження "червоної” зони залишають їх без засобів для існування, і вимагали розглянути рішення про дозвіл роботи ринків та приміських поїздів.

Мер міста Руслан Марцінків, який був присутній на мітингу, заявив, що обласна адміністрація нормально віднеслася до вимоги дозволити роботу ринків.

За його словами, в ОДА обіцяли "сьогодні ж пропрацювати можливість відновлення роботи – впродовж 4 годин”.

Тому скоро нарешті буде відомо як, коли і за яких умов промислові ринки зможуть працювати. Міська влада всіляко підтримає підприємців. Тепер – слово за обласною адміністрацією. Чекаємо",- сказав Марцінків.

Нагадаємо, на Прикарпатті судитимуть посадовця ОДА за зловживання з бюджетними коштами.