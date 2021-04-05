Довибори на 87 окрузі: суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях

На 5 квітня заплановано слухання ще 2 справ за позовом кандидата Шевченка

На 5 квітня заплановано слухання ще 2 справ за позовом кандидата Шевченка

Фото: Facebook

Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав рішення ОВК №87 про перерахунок голосів на двох дільницях незаконним.

Як передає RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку кандидата Олександра Шевченко.

Суд визнав рішення про перерахунок бюлетенів ДВК 260028 (с. Монастирчани) Незаконним! Окружна виборча комісія не мала права брати на перерахунок цю дільницю без відповідних на це підстав!", - зазначив він.

Пізніше Шевченко також додав, що суд прийняв рішення щодо незаконності перерахунку голосів на ще одній дільниці - №260012 (с. Горохолин Ліс).

Окружна виборча комісія не мала права відправляти на перерахунок цю дільницю тільки через відсутність на пакеті із виборчою документацією назви виду виборів", - зазначив він.

Водночас за повідомленням Суспільне.Карпати, суди вже розглянули вісім справ за позовами Шевченка щодо скасування рішення про повторний підрахунок голосів. У шести позовах суд йому відмовив, у двох кандидат сам відмовився від заявлених вимог. На 5 квітня заплановано слухання ще 2 справ за позовом Шевченка.

Нагадаємо, на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти Шевченко і представник "Свободи" Руслан Кошулинський набрали 29,69% і, відповідно, 28,86%.

3 квітня на третій виборчій дільниці округу №87 на Івано-Франківщині, де змагалися "слуга" Василь Вірастюк та кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, результати голосування визнали недійсними.

Раніше 2 квітня в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними на двох дільницях. ОВК №87 визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 і №261030.