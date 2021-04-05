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05 апреля 2021, 16:46 157

В ЦИК рассказали, когда объявят победителя выборов на Ивано-Франковщине

05 апреля 2021, 16:46 157
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Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия сможет объявить победителя промежуточных выборов в округе № 87 только после того, как появятся окончательные решения судов по жалобам о фальсификации результатов голосования.

Об этом во время заседания сообщил председатель ЦИК Олег Диденко, передает RegioNews.

Очень непростые выборы состоялись. Есть много сигналов о нарушениях. Есть признаки того, что исчезла избирательная документация, в частности, избирательные бюллетени, что в конечном итоге будет ставить под сомнение окончательные результаты. Ситуация именно такова", - сказал Диденко.

Он добавил, что Центризбирком намерен дождаться решения судов, которые сейчас идут, и только тогда будет устанавливать результаты выборов.

В свою очередь, председатель ОИК № 87 рассказал, что комиссия будет действовать согласно действующему законодательству и будет просить ЦИК внести изменения, если в судах действия ОИК признают противоправными.

Он добавил, что ОИК должна успеть составить и подать протокол в определенные законом 12 дней, и неизвестно, когда закончатся судебные процессы.

На что Олег Диденко отметил, что все же для окончательного объявления результатов нужно дождаться решения судов. ЦИК приняла протокол ОИК для рассмотрения и проработки.

Напомним, ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области начато 17 уголовных дел из-за нарушений на выборах.

Также на 87 округе суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках.

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