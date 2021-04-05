Стефанчук анонсирует "повышение качества законодательства"
Первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук перечислил наиболее важные законопроекты, которые нужно принять, и среди них указал те, которые связаны с качеством национального законодательства.
Первый заместитель председателя ВРУ назвал важнейшие, по его мнению, законопроекты, которые требуют принятия, в интервью "Главком", передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.
Из 376 законопроектов из Плана законопроектной работы ВРУ на 2021 год, он назвал группы наиболее приоритетных.
Первая — это вопросы противодействия Covid: обеспечение вакцинами, возмещение средств и т. д. Вторая — вопрос судебной реформы. Это целый ряд законопроектов, в частности 3711-д (по восстановлению работы Высшей квалификационной комиссии судей) и другие, которые внесены Президентом Украины, чтобы разблокировать работу судебной ветви власти, — отметил Руслан Стефанчук.
Кроме того, по его словам, есть много важных законопроектов, касающиеся приватизации, вопросов, связанных с предоставлением льгот украинским производителям, а также с качеством национального законодательства.
Еще один блок, в котором я лично буду принимать активное участие — повышение качества законодательства Украины. Сейчас в Украине действует более одного миллиона нормативно-правовых актов, в частности — советского времени. Надо "десоветизировать" украинское законодательство, а после этого перейти к введению единых правил, касающихся правотворческой деятельности. У нас до сих пор нет элементарной азбуки — как должны создаваться законы. Это ничем, кроме Регламента Верховной Рады, не определяется. Поэтому мы сейчас разрабатываем закон о принципах правотворческой деятельности, — подчеркнул политик.
Также, как отметил он, есть целый ряд законопроєктів, связанных с "экономической гильотиной” и діджиталізацією.
На внеочередном заседании мы приняли первый в мире законопроект о признании электронных паспортов, которые в приложении "Действие" является заменителем бумажных. Это один из шагов на пути перевода многих услуг в цифровую форму, что исповедует Президент Украины. К сентябрю этого года мы должны перейти в многих направлениях на так называемый paper less, то есть безбумажный функционал, — подчеркнул Первый вице-спикер Парламента Украины.
К тому же важным является блок вопросов, связанный с народовластием.
Это законопроекты касательно электронных петиций, публичного обсуждения, административных процедур, внедрения народовластия в судебной ветви власти. Мы все эти задачи объединяем в блоки: краткосрочные (на 2021 год) и долгосрочные, — отметил он.
Как сообщалось, Стефанчук предложил запретить курить в стенах парламента и назвал Раду "не айкос-френдли". Так он отреагировал на жалобу нардепа от ОПЗЖ, которому "воняет".
Также в Раде сказали, когда могут принять закон о реформе КСУ. Речь идет о законопроекте №4533.