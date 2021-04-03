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03 квітня 2021, 15:02 28

Довибори на Франківщині: на третій дільниці в окрузі №87 результати визнали недійсними

03 квітня 2021, 15:02 28
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На цій дільниці загубили бюлетені
На цій дільниці загубили бюлетені
Фото з відкритих джерел
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На третій виборчій дільниці округу №87 на Івано-Франківщині, де змагаються "слуга" Василь Вірастюк та кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, результати голосування визнали недійсними.

Про це йдеться в повідомленні руху "Чесно", передає RegioNews.

У пʼятницю ввечері недійсними визнали результати виборів на дільниці у с. Манява.

"Чесно" зазначає, що на цій дільниці, як і на інших двох, де результати визнали недійсними, програвав кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

"При перерахунку загубили ще 46 бюлетенів, вгадайте за кого? Так, знову за Шевченка. Четвертий випадок за день, коли гублять голоси. Усього Шевченку недорахували 116+100+47+46 = 309 голосів. Тим часом, розрив між Вірастюком та Шевченком зменшується. Зараз між ними усього 702 голоси! Опрацьовано 92,30% дільничних протоколів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше 2 квітня в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними на двох дільницях. ОВК №87 визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 і №261030.

вибори Україна Слуга народа Прикарпаття Василь Вірастюк

 
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