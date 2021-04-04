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04 апреля 2021, 15:22 5

"Свобода" требует перевыборов в 87 округе в Ивано-Франковской области

04 апреля 2021, 15:22 5
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Фото из открытых источников
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Всеукраинское объединение "Свобода" требует перевыборов на округе №87 в Ивано-Франковской области из-за массовых нарушений при голосовании и подсчете результатов.

Об этом лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

Грязная избирательная кампания оппонентов не предоставила им окончательной победы. Ставленники олигархов Шевченко и Вирастюк, несмотря на миллионные ресурсы, подкуп избирателей, кампанию очернения и многочисленные нарушения избирательного законодательства на участках, не смогли одержать победу. Для получения нужной их хозяевам результата они прибегли к применению админресурса и прямого давления народных депутатов партии "Слуга народа" и партии "За майбутне" на членов окружной избирательной комиссии", - отметил Тягнибок.

Лидер "Свободы" считает, что нынешние довыборы вернули украинцев во времена режима Януковича, но даже тогда на Прикарпатье не было такого избирательного произвола. По мнению Тягнибока, Украина стала свидетелем отработки сценария проведения следующих парламентских выборов с целью закрепления зеленой антиукраинской власти.

Учитывая изложенное, результаты довыборов в Верховную Раду Украины на 87-м округе не признаем и требуем провести перевыборы, а виновных в фальсификации и срыве волеизъявления общины Прикарпатья — привлечь к ответственности согласно действующему законодательству", - подытожил Тягнибок.

Напомним, на округе №87 в Ивано-Франковской области стронгмен, кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победил кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко с разницей в 749 голосов. "Свободовец" Руслан Кошулинский занял третье место.

Ивано-Франковская область выборы ВО Свобода результат Василий Вирастюк Александр Шевченко

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