Вірастюк переміг на довиборах у Раду на Івано-Франківщині

Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів

Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів

На окрузі №87 в Івано-Франківській області стронгмен, кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк переміг кандидата від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка з різницею в 749 голосів.

Про це свідчать дані ЦВК, пише RegioNews.

За остаточним підрахунком Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.

"Свободівець" Руслан Кошулинський посів третє місце.

Результати виборів на 5 дільницях, де перемагав в основному Шевченко, скасували. Спостерігачі повідомили, що зникли близько 500 бюлетенів і згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка, пише рух "ЧЕСНО".

Нагадаємо, вчора, 3 квітня на третій виборчій дільниці округу №87 на Івано-Франківщині, де змагалися "слуга" Василь Вірастюк та кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко, результати голосування визнали недійсними.

Раніше 2 квітня в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними на двох дільницях. ОВК №87 визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 і №261030.