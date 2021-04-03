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03 квітня 2021, 11:35 2020

ДБР відкрило кримінальну справу проти Медведчука й Козака

03 квітня 2021, 11:35 2020
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Справу відкрито за підозрою в державній зраді
Справу відкрито за підозрою в державній зраді
Фото з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака (фракція "Опозиційна платформа - За життя").

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення в Telegram народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність").

"Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, що підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке вже ведеться Державним бюро розслідувань", - написав Гончарук.

Він також доклав скрін листа за підписом першого заступника Романа Говди.

Нардеп нагадав, що його заява "стосується висловлювань Медведчука (у тому числі в поєднанні з діями, вчиненими його однопартійцем Тарасом Козаком) в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT.

"Там Медведчук коментував питання, що стосуються введення санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK і NewsOne. Тоді він допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

В Офісі президента називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужою пропагандою".

9 березня Зеленський заявив, що хоче довічно заблокувати YouTube телеканали Медведчука

санкції Україна ОПЗЖ Віктор Медведчук Тарас Козак

 
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