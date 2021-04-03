ГБР открыло уголовное дело против Медведчука и Козака

Дело открыто по подозрению в государственной измене

Дело открыто по подозрению в государственной измене

Фото из открытых источников

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака (фракция "Опозиційна платформа - За життя").

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Telegram народного депутата Алексея Гончаренко (фракция "Європейська солідарність").

"Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований", - написал Гончарук.

Он также приложил скрин письма за подписью первого замгенпрокурора Романа Говды.

Нардеп напомнил, что его заявление "касается высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистской телеканала RT".

"Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", - написал Гончаренко.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

9 марта Зеленский заявил, что хочет пожизненно заблокировать в YouTube телеканалы Медведчука