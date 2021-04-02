Довибори на Франківщині: ОВК № 87 взяла перерву до ранку 3 квітня

Комісії залишилося опрацювати дані від 14 дільниць

Комісії залишилося опрацювати дані від 14 дільниць

Фото: Суспільне

В Івано-Франківській області, де досі тривають перипетії навколо підрахунку результатів проміжних виборів народного депутата, окружна виборча комісія вирішила взяти тайм-аут у безперервному засіданні до 7:00 ранку 3 квітня.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Відомо, що із 20 дільниць члени ОВК порахували результати шести дільничних комісій, із них у двох ДВК — Микуличині та Яремчі — вибори визнали недійсними.

Ще на одній дільниці № 260019 села Іваниківка Богородчанського району під час перерахунку голосів виявили нестачу бюлетенів за одного із кандидатів.

Голова ОВК № 87 Андрій Лозинський заявив, що якщо приїдуть представники дільничних виборчих комісій, окружна комісія продовжить роботу.

Поки що немає дільничних комісій. Зараз, якщо вони будуть, ми працюватимемо. Від часу завершення голосування 28 березня і до остаточної дати прийняття протоколу ОВК, а на це закон дає 15 днів, відбувається так зване безперервне засідання окружної виборчої комісії", - розповів Лозинський.

Він додав, що якщо з’являться члени ДВК, то окружна комісія швидко збереться і буде далі проводити засідання. Поки що через втому їх немає, оскільки вчора, 1 квітня, засідання почалося об 11:30 і тривало більше доби. ОВК № 87 залишилося опрацювати ще 14 комісій.

Андрій Лозинський також прокоментував визнання недійсними виборів на окремих дільницях.

Там були проблеми з бюлетенями, були проблеми з тими, хто голосував на дому. З НСП проблеми, заяви були написані однією рукою, довідок не було, кількість виборців не збігалася. По одному із кандидатів не вистачало певної кількості бюлетенів. Відповідно, це перевищувало 5% від кількості виборців на дільниці. Комісія ухвалила таке рішення", - розповів він.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними вже на двох дільницях. ОВК №87 визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 і №261030.