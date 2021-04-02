Довыборы на Франковщине: ОИК № 87 взяла перерыв до утра 3 апреля

Комиссии осталось обработать данные от 14 участков

Комиссии осталось обработать данные от 14 участков

Фото: Суспільне

В Ивано-Франковской области, где до сих пор продолжаются перипетии вокруг подсчета результатов промежуточных выборов народного депутата, окружная избирательная комиссия решила взять тайм-аут в непрерывном заседании до 7:00 утра 3 апреля.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Известно, что из 20 участков члены ОИК посчитали результаты шести участковых комиссий, из них в двух УИК - Микуличине и Яремче - выборы признали недействительными.

Еще на одном участке № 260019 села Иваниковка Богородчанского района во время пересчета голосов обнаружили недостачу бюллетеней за одного из кандидатов.

Председатель ОИК № 87 Андрей Лозинский заявил, что если приедут представители участковых избирательных комиссий, окружная комиссия продолжит работу.

Пока нет участковых комиссий. Сейчас, если они будут, мы будем работать. С момента завершения голосования 28 марта и до окончательной даты принятия протокола ОИК, а на это закон дает 15 дней, проиодит так называемое непрерывное заседание окружной избирательной комиссии", - рассказал Лозинский.

Он добавил, что если появятся члены УИК, то окружная комиссия быстро соберется и будет дальше проводить заседание. Пока из-за усталости их нет, поскольку вчера, 1 апреля, заседание началось в 11:30 и продолжалось более суток. ОИК № 87 осталось обработать еще 14 комиссий.

Андрей Лозинский также прокомментировал признание недействительными выборов на отдельных участках.

Там были проблемы с бюллетенями, были проблемы с теми, кто голосовал на дому. С НСП проблемы, заявления были написаны одной рукой, справок не было, количество избирателей не совпадало. По одному из кандидатов не хватало определенного количества бюллетеней. Соответственно, это превышало 5% от числа избирателей на участке. Комиссия приняла такое решение", - рассказал он.

Напомним, в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными уже на двух участках. ОИК №87 признала недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030.