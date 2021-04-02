Довибори у Раду: Шевченко звинуватив владу у фальсифікаціях

Кандидат від "Свободи" Кошулинський допускає можливість проведення перевиборів

Кандидат від "Свободи" Кошулинський допускає можливість проведення перевиборів

Фото: з відкритих джерел

Кандидат у народні депутати по 87 округу, що на Івано-Франківщині, висуванець партії "За майбутнє" Олександр Шевченко звинуватив владу у фальсифікаціях виборів на окрузі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку політика.

Сьогодні вночі ОВК виборчого округу №87 прийняла рішення про невизнання результатів волевиявлення виборців виборчої дільниці № 261030 в с. Микуличин. Фактично, це крадіжка моєї перемоги на виборах депутата Верховної Ради 28 березня. На цій дільниці я отримав 377 голосів. Мій опонент Василь Вірастюк отримав 141 голос. Моя перевага складає 236 голосів", - заявив кандидат.

За його словами, за результатами паралельного підрахунку голосів його штабом та двох інших кандидатів перевага Шевченко по округу над Вірастюком складає 184 голоси.

Разом з тим, інший кандидат по цьому округу "свободівець" Руслан Кошулинський в коментарі "4 каналу" заявив, що перерахунок голосів та визнання виборів на деяких дільницях такими що не відбулися може стати прецедентом для проведення перевиборів у цілому.

Ці прецеденти можуть прийти до того, що буде на 10% дільниці, мається на увазі – кількості мешканців, які взяли участь у виборах, тоді Центральна виборча комісія навіть має вже підстави юридичного характеру визнавати вибори такими, що не відбулися", - пояснив кандидат.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області вибори визнали недійсними вже на двох дільницях. ОВК №87 визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 і №261030.