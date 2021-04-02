Карасьов вважає, що рейтинг Добкіна в Харкові дозволяє йти на президентські та парламентські вибори

На думку експерта, Михайло Добкін є очевидним лідером майбутніх виборів у Харкові

На думку експерта, Михайло Добкін є очевидним лідером майбутніх виборів у Харкові

Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов , коментуючи результати соціологічного опитування, проведеного в Харкові 28 березня передає RegioNews.

"Якщо Михайло Добкін стане мером найбільшого мегаполіса на сході України, то отримає потужний стартовий майданчик для подальшого об'єднання навколо себе більшої частини східного електорату. Михайло Добкін лідер, який може очолити власний новий політичний проєкт для участі в парламентських і президентських виборах", - зазначив Карасьов, додавши, що це розуміють і опоненти Михайла Добкіна з влади "і вони готові на все, щоб не допустити його перемоги. Власне, тому вибори мера Харкова і відклали до 31 жовтня".

Карасьов зазначив, що опитування, проведене Українською соціологічною платформою, каже, що на виборах мера Харкова (якби вони відбулися, як і повинно, 28 березня) в першому турі всіх кандидатів випередив би Михайло Добкін (35,05%). І став би харківським міським головою за результатами другого туру (44,1%). Нинішній в. о. міського голови Ігор Терехов в обох турах залишився б другим (29,3% та 39,4% відповідно). Інші можливі учасники першого туру виборів відстають від лідерів з досить великим розривом. Колишня глава Харківської ОДА Юлія Світлична була б третьою з 11,2%, на четвертому місці – народний депутат минулих скликань Олександр Фельдман (9,15%).

"Михайла Добкіна вже можна було б вітати з перемогою, якби Харківська міськрада не вдалася до певних махінацій і вчасно подала до Верховної Ради всі необхідні документи. Цього не сталося і в результаті лише 30 березня на своєму позачерговому засіданні парламент зміг призначити місцеві вибори в Харкові. На осінь, 31 жовтня. Все тому, що Ігор Терехов хоч і вчасно відправив у ВР прохання про призначення позачергових виборів, але як би випадково "забув" до цього прохання приєднати необхідні в такому разі документи. А саме – завірену міськрадою копію про смерть Геннадія Кернеса і рішення міськради про припинення його повноважень. Згодом в.о. мера скаже, що про відсутність документів він дізнався зі ЗМІ, але прозвучало це зовсім не переконливо", - зазначив Карасьов.

Також він додав, що народні депутати отримали всі необхідні документи, але це сталося лише 3 березня, коли призначити вибори на весну вже не було ніякої можливості. "Таким чином, у харків'ян фактично вкрали право обрати свого мера в належні терміни. А опитування, проведене Українською соціологічною платформою, наочно демонструє, чому все так сталося", - вважає політолог.

За словами Карасьова, Терехов знає, що рівень його електоральної підтримки занадто малий для перемоги на виборах, тому треба було всіма можливими та неможливими способами відтягнути їх на осінь. А за цей час усією міццю адміністративного ресурсу і піару підняти свою впізнаваність у місті та зруйнувати думку про себе, як про вічно другого "номера". "Навряд чи Ігор Терехов зможе скористатися результатом своїх інтриг з документами, наростити рейтинг до осені та наздогнати Михайла Добкіна. Поки що кампанія, яку він вже активно веде, і ті дії, які робить, не дають приводу в це вірити. Разом з тим Михайло Добкін отримав від самих харків'ян хороший стимул і впевненість у підтримці", - підсумував експерт.