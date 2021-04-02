В Івано-Франківській області вибори визнали недійсними вже на двох дільницях

ОВК №87 визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 і №261030

ОВК №87 визнала недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 і №261030

Фото: chesno

У місті Надвірна Івано-Франківській області Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261030 через незаконне внесення 30 виборців до витягу реєстру та дільниці №261027 через відсутність печаток на контрольних листах у великих скринях.

Про це повідомляє громадська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Комісія виявила, що до витягу з реєстру виборців незаконно було внесено 30 виборців.

Відсутнє рішення дільничної виборчої комісії про включення до витягу реєстру виборців, відсутні власноручно написані заяви виборців про включення до реєстру виборців, відсутні медичні довідки про стан здоров’я виборців, які включені до витягу з реєстру виборців", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, комісія встановила, що кількість безпідставно виданих бюлетенів перевищує 5 % кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені.

На підставі цього окружна виборча комісія визнала голосування на дільниці №261030 недійсним.

Водночас комісія визначила недійсними результати голосування на дільниці №261027 через відсутність печаток на контрольних листах у великих скринях.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області окружна виборча комісія № 87 прийняла протоколи від усіх дільниць, результати виборів, імовірно, оголосять 2 квітня.