СБУ викрила мережу проросійських агітаторів у чотирьох областях

Зловмисники закликали до повалення конституційного ладу в Україні

Зловмисники закликали до повалення конституційного ладу в Україні

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів, які здійснювали інформаційні операції проти України за завданням іноземної сторони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників у Чернігівській, Сумській областях, Запоріжжі та Одесі правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Чернігові зловмисник поширював матеріали, де закликав до зміни меж державного кордону нашої країни, розповсюджував завідомо неправдиву інформацію про Збройні Сили для дискредитації українських військових, а також популяризував бойовиків в ОРДЛО.

Інформацію для своїх "публікацій” він отримував з пропагандистських інтернет-видань Росії та сайтів незаконних збройних формувань.

У Прилуках Чернігівської області місцевий мешканець в інтернеті закликав до захоплення державної влади.

У Сумській області СБУ викрила мешканця Конотопа, який через одну із заборонених в Україні соціальних мереж закликав до зміни державного кордону нашої країни та насильницького повалення конституційного ладу.

А у Запоріжжі силовики заблокували діяльність інтернет-агітатора, який розміщував заклики до порушення територіальної цілісності України. Його перевіряють на причетність до діяльності незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

Крім того, в Одесі викрили адміністратора груп у соціальних мережах, який закликав до порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу та зміни меж державного кордону. Усім членам цієї мережі повідомили про підозру.

Нагадаємо, на Запоріжжі затримала на хабарі керівника місцевої прокуратури.