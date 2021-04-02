08:41  02 квітня
В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
11:26  02 квітня
У КВУ розповіли, хто з народних депутатів пропустив всі голосування Ради у березні
18:39  02 квітня
Бойовики на Донбасі поранили двох наших військових й одного мирного жителя
UA | RU
UA | RU
02 квітня 2021, 14:11 375

СБУ викрила мережу проросійських агітаторів у чотирьох областях

02 квітня 2021, 14:11 375
Читайте также на русском языке
Зловмисники закликали до повалення конституційного ладу в Україні
Зловмисники закликали до повалення конституційного ладу в Україні
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів, які здійснювали інформаційні операції проти України за завданням іноземної сторони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників у Чернігівській, Сумській областях, Запоріжжі та Одесі правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Чернігові зловмисник поширював матеріали, де закликав до зміни меж державного кордону нашої країни, розповсюджував завідомо неправдиву інформацію про Збройні Сили для дискредитації українських військових, а також популяризував бойовиків в ОРДЛО.

Інформацію для своїх "публікацій” він отримував з пропагандистських інтернет-видань Росії та сайтів незаконних збройних формувань.

У Прилуках Чернігівської області місцевий мешканець в інтернеті закликав до захоплення державної влади.

У Сумській області СБУ викрила мешканця Конотопа, який через одну із заборонених в Україні соціальних мереж закликав до зміни державного кордону нашої країни та насильницького повалення конституційного ладу.

А у Запоріжжі силовики заблокували діяльність інтернет-агітатора, який розміщував заклики до порушення територіальної цілісності України. Його перевіряють на причетність до діяльності незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

Крім того, в Одесі викрили адміністратора груп у соціальних мережах, який закликав до порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу та зміни меж державного кордону. Усім членам цієї мережі повідомили про підозру.

Нагадаємо, на Запоріжжі затримала на хабарі керівника місцевої прокуратури.

СБУ затримання Чернігівська область Запоріжжя Сумська область агітація пропаганда

СБУ викрила масштабну шахрайську схему привласнення банківських коштів
02 квітня 2021, 14:08
Аварія "Інтерсіті" під Запоріжжям: чиновників "Укразалізниці” підозрюють в халатності
02 квітня 2021, 13:40
У Запоріжжі 5 квітня запроваджують жорсткий карантин: що буде заборонено
02 квітня 2021, 12:53
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua