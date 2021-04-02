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02 квітня 2021, 11:54 14

На Запоріжжі затримала на хабарі керівника місцевої прокуратури

02 квітня 2021, 11:54 14
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У ході затримання прокурор чинив опір і намагався втекти з місця події
У ході затримання прокурор чинив опір і намагався втекти з місця події
Фото: СБУ
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В Запорізькій області Служба безпеки України викрила прокурора однієї з місцевих прокуратур на отриманні хабара. Посадовець вимагав "відкат" з підрядника за закриття сфальсифікованого кримінального провадження щодо ремонту об’єктів соціальної сфери.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Прокурор отримував кошти від посадовців органів самоврядування і підрядників, які проводили реконструкцію селищного будинку культури та адмінбудівлі селищної ради. У разі відмови сплати "данину", прокурор погрожував відкриттям кримінального провадження за штучними звинуваченнями", - повідомили оперативники.

Вирішити "проблему" прокурор обіцяв за 10% від вартості договору.

Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання $10 тисяч з посадовця одного із селищ міського типу за "закриття справи".

Правоохоронці затримали зловмисника на околиці одного із селищ Михайлівського району області під час отримання більшої частини хабара.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому планується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 30 березня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно голови Харківського окружного адміністративного суду Ольги Панченко, викритої на передачі хабаря.

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