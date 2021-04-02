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02 апреля 2021, 14:11 373

СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов в четырех областях

02 апреля 2021, 14:11 373
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Злоумышленники призывали к свержению конституционного строя в Украине
Злоумышленники призывали к свержению конституционного строя в Украине
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которые осуществляли информационные операции против Украины по заданию иностранной стороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников в Черниговской, Сумской областях, Запорожье и Одессе правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности ", - говорится в сообщении.

В частности, в Чернигове злоумышленник распространял материалы, где призывал к изменению границ государственной границы нашей страны, распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах для дискредитации украинских военных, а также популяризировал боевиков в ОРДЛО.

Информацию для своих "публикаций" он получал из пропагандистских интернет-изданий России и сайтов незаконных вооруженных формирований.

В Прилуках Черниговской области местный житель в интернете призывал к захвату государственной власти.

В Сумской области СБУ разоблачила жителя Конотопа, который через одну из запрещенных в Украине социальных сетей призывал к изменению государственной границы нашей страны и насильственному свержению конституционного строя.

А в Запорожье силовики заблокировали деятельность интернет-агитатора, который размещал призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Его проверяют на причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.

Кроме того, в Одессе разоблачили администратора групп в социальных сетях, который призвал к нарушению общественного порядка, свержению конституционного строя и изменения государственной границы. Всем членам сети сообщили о подозрении.

Напомним, на Запорожье задержали на взятке руководителя местной прокуратуры.

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