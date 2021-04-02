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02 квітня 2021, 14:08 300

СБУ викрила масштабну шахрайську схему привласнення банківських коштів

02 квітня 2021, 14:08 300
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Зловмисники заволоділи понад 10 млн грн
Зловмисники заволоділи понад 10 млн грн
Фото: СБУ
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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну оборудку з привласнення коштів громадян через несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу. Зловмисники представлялись менеджерами банків та операторів зв’язку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Під приводом вирішення псевдопроблем зловмисники виманювали інформацію про банківські рахунки людей. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, ділки викрадали всі кошти вкладників.

Учасники угруповання також скуповували на закритих хакерських форумах бази персональних даних. Потім зловмисники оформлювали на громадян без їх відома онлайн-кредити на третіх осіб у мікрофінансових організаціях. Отримані кошти ділки переводили на підконтрольні банківські рахунки", - розповіли оперативники.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організаторів і учасників угруповання у Києві, Дніпропетровській та Полтавській областях. Під час слідчих дій вилучено беззаперечні докази протиправної діяльності.

Трьом зловмисникам, у тому числі організатору оборудки, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, організованого групою осіб в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що на Запоріжжі затримала на хабарі керівника місцевої прокуратури.

СБУ банки гроші шахраї соцмережі

 
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