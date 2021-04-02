Карасев считает, что рейтинг Добкина в Харькове позволяет идти на президентские и парламентские выборы

По мнению эксперта, Михаил Добкин является очевидным лидером предстоящих выборов в Харькове

По мнению эксперта, Михаил Добкин является очевидным лидером предстоящих выборов в Харькове

Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев , комментируя результаты социологического опроса, проведенного в Харькове 28 марта, передает RegioNews.

"Если Михаил Добкин станет мэром крупнейшего мегаполиса на востоке Украины, то получит мощную стартовую площадку для дальнейшего объединения вокруг себя большей части восточного электората. Михаил Добкин лидер, который может возглавить собственный новый политический проект для участия в парламентских и президентских выборах", - отметил Карасев, добавив, что это понимают и оппоненты Михаила Добкина из власти "и они готовы на все, чтобы не допустить его победы. Собственно, поэтому выборы мэра Харькова и отложили до 31 октября".

Карасев отметил, что опрос, проведенный Украинской социологической платформой, говорит, что на выборах мэра Харькова (если б они состоялись, как и должно, 28 марта) в первом туре всех кандидатов опередил бы Михаил Добкин (35,05%). И стал бы харьковским градоначальником по результатам второго тура (44,1%). Нынешний и.о. городского главы Игорь Терехов в обоих турах остался бы вторым (29,3% и 39,4% соответственно). Другие возможные участники первого тура выборов отстают от лидеров с достаточно большим разрывом. Бывшая глава Харьковской ОДА Юлия Свитличная была бы третьей с 11,2%, на четвертом месте – народный депутат Александр Фельдман (9,15%).

"Михаила Добкина уже можно было бы поздравлять с победой, если б Харьковский горсовет не прибег к определенным махинациям и вовремя подал в Верховную Раду все необходимые документы. Этого не случилось и в результате лишь 30 марта на своем внеочередном заседании парламент смог назначить местные выборы в Харькове. На осень, 31 октября. Все потому, что Игорь Терехов хоть и вовремя отправил в ВР просьбу о назначении внеочередных выборов, но как бы случайно "забыл" к этой просьбе присоединить необходимые в таком случае документы. А именно – заверенную горсоветом копию о смерти Геннадия Кернеса и решение горсовета о прекращении его полномочий. Впоследствии и.о мэра скажет, что о недостающих документах он узнал из СМИ, но прозвучало это совсем не убедительно", - отметил Карасев.

Также он добавил, что народные депутаты получили все необходимые документы, но это произошло лишь 3 марта, когда назначить выборы на весну уже не было никакой возможности. "Таким образом, у харьковчан фактически украли право избрать своего мэра в положенные сроки. А опрос, проведенный Украинской социологической платформой, наглядно демонстрирует, почему все так произошло", - считает политолог.

По словам Карасева, Терехов знает, что уровень его электоральной поддержки слишком мал для победы на выборах, поэтому надо было всеми возможными и невозможными способами оттянуть их на осень. А за это время всей мощью административного ресурса и пиара поднять свою узнаваемость в городе и разрушить мнение о себе, как о вечно втором "номере". "Навряд ли Игорь Терехов сможет воспользоваться результатом своих интриг с документами, нарастить рейтинг до осени и догнать Михаила Добкина. Пока что кампания, которую он уже активно ведет, и те действия, которые предпринимает, не дают повода в это верить. В то же время Михаил Добкин получил от самих харьковчан хороший стимул и уверенность в поддержке", - подытожил эксперт.