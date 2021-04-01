В Николаеве городские власти решили усилить карантин: что запретят

В транспорт города будут впускать по пропускам

В транспорт города будут впускать по пропускам

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает RegioNews.

Региональная и городская комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли ряд решений о введении дополнительных карантинных мероприятий. А именно: с 3 апреля транспорт будет работать с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00. При этом для проезда надо обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность. В другое время общественный транспорт не будет ходить", - рассказал Сенкевич.

По его словам, детские сады продолжают работать, но принимают детей у тех родителей, которые работают.

Старшие классы (5-11) после каникул возвращаются на дистанционное обучение. Начальная школа (1-4 классы) после каникул до 11 апреля тоже будет учиться дистанционно.

Мэр добавил, что Николаевская область остается в красной зоне, ведь там превышен эпидемический порог почти на 20%, показатель уровня госпитализации составляет более 108 человек на 100 тыс. населения при норме до 60.

Загруженность кроватей с кислородом составляет почти 70%, при норме до 65%.

Напомним, ранее Николаев ужесточил карантин до 4 апреля чтобы сбить новую волну болезни.