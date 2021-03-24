Миколаїв посилив карантин відсьогодні до 4 квітня

Його ввели на півтора тижні, щоб збити нову хвилю хвороби.

Його ввели на півтора тижні, щоб збити нову хвилю хвороби.

Фото з відкритих джерел

У Миколаєві з 24 березня розпочався жорсткий карантин через загострення епідемічної ситуації.

Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

У Миколаєві закрито всі спортивно-розважальні заклади, кафе і ресторани працюють лише на виніс, бюджетна сфера перейшла на дистанційну форму роботи.

Ще раз акцентую, що ми вводимо жорсткий карантин на півтора тижні, щоб збити нову хвилю хвороби. У випадку, якщо ми потрапимо у червону зону, то будуть застосовані всі обмеження повної ізоляції і це буде тривати три тижні. Тому ми всі разом повинні із розумінням поставитись до нових заходів та максимально їх дотримуватись, - наголосив Кім.

Наразі місто перебуває в помаранчевій епідемічній зоні і дані обмеження заплановані до 4 квітня. Але в разі потрапляння в червону зону, вони продовжаться.

Голова ОДА також зазначив, що влада йде назустріч працівникам ринків і дозволила їх роботу за умови дотримання усіх заходів безпеки. Але якщо підприємці недбало поставляться до цього рішення, то реакція буде відповідна.

Зі свого боку ми розробляємо заходи для підтримки бізнесу. Один із таких - на сесії міської ради будемо порушувати питання щодо пільг на оплату оренди землі для підприємців на період обмежень, - сказав очільник області.

Як повідомлялося 21 березня, у Миколаєві запроваджують суворий карантин. Він триватиме від 24 березня до 4 квітня включно.