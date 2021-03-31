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31 березня 2021, 11:01 182

В Ужгороді під стінами ОДА проти карантину мітингують підприємці

31 березня 2021, 11:01 182
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Фото: prozahid.com
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У середу, 31 березня, близько сотні підприємців зібрались на протест перед будівлею Закарпатської ОДА. Вони виступають проти обмежень, передбачених "червоною" зоною.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Про Захід".

ФОПи протестують щодо карантинних обмежень. Наразі ініціативна група спілкується з владою області", - йдеться у повідомленні.

Серед мітингувaльників - підприємці, що прaцюють в гaлузі торгівлі, громaдського хaрчувaння, спортивної сфери, a тaкож предстaвники привaтних нaвчaльних зaклaдів тa гуртків.

За громадським порядком стежать правоохоронці.

Нагадаємо, 30 березня у Чернівцях підприємці протестують проти карантину.

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