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01 квітня 2021, 17:19 2

Старух пригрозив місцевим чиновникам "правовою оцінкою за бездіяльність у боротьбі з пандемією"

01 квітня 2021, 17:19 2
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Голова Запорізької ОДА назвав території області, де ситуація з COVID-19 найгірша
Фото пресслужби Запорізької ОДА
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Під час  засідання регіональної комісії з  питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій голова облдержадміністрації Олександр Старух особливу увагу приділив територіям, де місцева влада ігнорує питання епідеміологічної безпеки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.

Олександр Старух звернув увагу, що важка ситуація із захворюванням на коронавірус у Кам’янці-Дніпровській, де вже три місяці у міській лікарні ніяк не завершать будівництво кисневої станції. У критичний момент для порятунку ковідних пацієнтів може не вистачати кисню. У той же час міський голова Володимир Антоненко не вважає за потрібне брати участь у роботі регіональної комісії. Замість керівника громади на екрані онлайн-трансляції красномовний запис – немає мікрофону та відсутній зв’язок.

За словами очільника області, зв’язок із реальністю та інтересами своїх земляків також втратили і кілька інших міських голів. Наприклад, незрозумілу безвідповідальність проявляє місцева влада у Вільнянську. Незважаючи на різкий стрибок захворюваності, досі не створено комісію з ТБ та НС, не вжито превентивних заходів, немає заборони на проведення масових зібрань.

Місцеві громади разом із державою відповідають за життя і здоров’я людей. І дії, і бездіяльність всіх місцевих керівників ретельно проаналізують правоохоронні органи. У нас є відповідна правова база та статті Кримінального кодексу. Кожен отримує оцінку і від закону, і від своїх виборців, - підкреслив голова облдержадміністрації.

Сьогодні ж у Запорізькій ОДА повідомляли, що через зростання кількості хворих на COVID у Запорізькій області збільшено ліжковий фонд додатково на 205 ліжок. Кількість "ковідних" ліжок збільшено у міських лікарнях №1, №7, №6, у дитячій лікарні №5 та пологовому будинку №4. Всі "ковідні" ліжка забезпечені медичним киснем на 80%.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олексія Кулинича, наразі хворими на COVID перевантажені міські лікарні №6 та №9, а також лікарня у Вільнянську та госпіталь у Пологах.

В залежності від завантаження лікарень буде здійснюватися перерозподіл хворих на COVID, які потребують лікування у стаціонарі. Він здійснюватиметься не за місцем проживання, а у будь-яких лікарнях, де є вільні місця. Уже опрацьовані найбільш оптимальні логістичні маршрути переміщення хворих, - зазначив Олексій Кулинич.

Як повідомлялося, дитяча "інфекційка" Харкова захлинається від кількості важких хворих з COVID-19. Останнім часом почастішали важкі випадки захворювання коронавірусом серед дітей.

Також в Україні новий антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19. Найбільше нових заражень виявили в Одеській області та столиці.

COVID-19 ОДА пандемія Запорізька область Олександр Старух

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