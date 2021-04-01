COVID-ситуация улучшилась: на Закарпатье могут отменить "красную" зону

Строгие ограничения на территории региона были введены еще 8 марта

Строгие ограничения на территории региона были введены еще 8 марта

Фото: из открытых источников

В Закарпатской области впервые за последнюю неделю количество пациентов, которые преодолели коронавирус, превышает количество госпитализированных. Областная администрация надеется, что ограничения "красной" зоны отменят.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий, передает RegioNews.

Впервые за последнюю неделю количество выписанных превышает количество госпитализированных. Если положительная динамика будет наблюдаться и в дальнейшем, мы сможем рассчитывать на то, что Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит возможность отнести Закарпатья в оранжевую зону", - заявил Белецкий.

По его словам, в области кровати обеспечены кислородом на 79%, в так называемом "ковидном" койкофонде есть свободных 1000 мест.

По состоянию на 1 апреля в области был обнаружен 651 новый случай болезни, 22 человека умерли.

Напомним, ранее в Ужгороде под стенами ОГА против карантина митинговали предприниматели.