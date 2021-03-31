Вибори мера Харкова: ЦВК очікує на кошторис від територіальної комісії

Точних термінів подання кошторису цих виборів немає

Точних термінів подання кошторису цих виборів немає

Фото: із відкритих джерел

Щоб провести вибори мера Харкова 31 жовтня 2021 року, міська територіальна виборча комісія повинна сформувати кошторис і передати його до ЦВК.

Про це в ефірі "Українського радіо Харків" розповіла член Центральної виборчої комісії Ірина Єфремова, передає RegioNews.

За її словами, у кошторисі ЦВК на позачергові, повторні, проміжні вибори, які можуть відбутися, в тому числі харківські, закладено 25 мільйонів гривень.

Ми трансформуємо на територіальну виборчу комісію цільову субвенцію, коли отримуємо від них пропозиції щодо кошторису самої ТВК і дільничних виборчих комісій", — сказала Ірина Єфремова.

Нагадаємо, Верховна Рада нарешті дала харків’янам змогу обрати собі мера.

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