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31 березня 2021, 16:54 35

Вибори мера Харкова: ЦВК очікує на кошторис від територіальної комісії

31 березня 2021, 16:54 35
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Точних термінів подання кошторису цих виборів немає
Точних термінів подання кошторису цих виборів немає
Фото: із відкритих джерел
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Щоб провести вибори мера Харкова 31 жовтня 2021 року, міська територіальна виборча комісія повинна сформувати кошторис і передати його до ЦВК.

Про це в ефірі "Українського радіо Харків" розповіла член Центральної виборчої комісії Ірина Єфремова, передає RegioNews.

За її словами, у кошторисі ЦВК на позачергові, повторні, проміжні вибори, які можуть відбутися, в тому числі харківські, закладено 25 мільйонів гривень.

Ми трансформуємо на територіальну виборчу комісію цільову субвенцію, коли отримуємо від них пропозиції щодо кошторису самої ТВК і дільничних виборчих комісій", — сказала Ірина Єфремова.

Нагадаємо, Верховна Рада нарешті дала харків’янам змогу обрати собі мера.

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