Вибори мера Харкова: ЦВК очікує на кошторис від територіальної комісії
Щоб провести вибори мера Харкова 31 жовтня 2021 року, міська територіальна виборча комісія повинна сформувати кошторис і передати його до ЦВК.
Про це в ефірі "Українського радіо Харків" розповіла член Центральної виборчої комісії Ірина Єфремова, передає RegioNews.
За її словами, у кошторисі ЦВК на позачергові, повторні, проміжні вибори, які можуть відбутися, в тому числі харківські, закладено 25 мільйонів гривень.
Ми трансформуємо на територіальну виборчу комісію цільову субвенцію, коли отримуємо від них пропозиції щодо кошторису самої ТВК і дільничних виборчих комісій", — сказала Ірина Єфремова.
Нагадаємо, Верховна Рада нарешті дала харків’янам змогу обрати собі мера.
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