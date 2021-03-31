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31 марта 2021, 16:54 26

Выборы мэра Харькова: ЦИК ожидает смету от территориальной комиссии

31 марта 2021, 16:54 26
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Точных сроков представления сметы этих выборов нет
Точных сроков представления сметы этих выборов нет
Фото: из открытых источников
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Чтобы провести выборы мэра Харькова 31 октября 2021 года, городская территориальная избирательная комиссия должна сформировать смету и передать ее в ЦИК.

Об этом в эфире "Украинского радио Харьков" рассказала член Центральной избирательной комиссии Ирина Ефремова, передает RegioNews.

По ее словам, в смете ЦИК на внеочередные, повторные, промежуточные выборы, которые могут пройти, в том числе харьковские, заложено 25 миллионов гривен.

Мы трансформируем на территориальную избирательную комиссию целевую субвенцию, когда получаем от них предложения по смете самой ТИК и участковых избирательных комиссий", - сказала Ирина Ефремова.

Напомним, ранее Верховная Рада наконец дала харьковчанам возможность выбрать себе мэра.

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