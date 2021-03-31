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31 березня 2021, 12:55 135

Попрацював би у сфері ЖКГ: мер Черкас розповів про свої міністерські амбіції

31 березня 2021, 12:55 135
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На думку Бондаренка, роль парламенту в нашій країні наразі нівелювалася і ставати нардепом немає сенсу
На думку Бондаренка, роль парламенту в нашій країні наразі нівелювалася і ставати нардепом немає сенсу
Фото: RegioNews
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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що планує відпрацювати повністю свій термін на посаді мера міста. Після цього він розглядатиме можливість роботи в уряді.

Про це Анатолій Бондаренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю RegioNews.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливого керівництва Черкаською ОДА, Бондаренко заперечив таку можливість, однак заявив про свої амбіції "на більш серйозному напрямку".

Мене обрали люди, і я повинен відпрацювати свій термін. Люди на мене розраховують. У мене багато планів щодо благоустрою міста. Я хочу завершити розпочате тут, а потім можна спробувати свої сили і на більш серйозному напрямку", - зазначив він.

Так, мер Черкас не бачить себе у майбутньому народним депутатом, але готовий попрацювати в уряді у сфері ЖКГ.

В парламент йти не планую, мене там нічого не цікавить. Роль парламенту в нашій країні наразі взагалі нівелювалася. В уряді, можливо, попрацював би. В сфері житлово-комунального господарства", - додав Бондаренко.

Раніше повідомлялось, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, чому вибачився перед президентом за інцидент, після якого він подав на Зеленського до суду. Мова йде про протистояння з президентом України, який під час спілкування із журналістами назвав Бондаренка "бандитом".

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