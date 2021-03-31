У Черкасах учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання

Молодші класи можуть продовжити навчання в школах

Молодші класи можуть продовжити навчання в школах

Фото з відкритих джерел

Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Черкасах прийняла рішення перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання. Молодші класи можуть продовжити навчання в школах.

Про це заявив у відеозверненні мер Черкас Анатолій Бондаренко, пише RegioNews.

"Від 1 по 10 квітня учні 5-11 класів Черкас переходять на дистанційне навчання. Натомість вихованці дитячих садочків та учні 1-4 класів продовжать відвідувати освітні заклади", - повідомив він.

Також у прес-службі Черкаської міської ради повідомили, що станом на 30 березня коронавірусом хворіє 10 учнів та 14 працівників шкіл. Ще 142 школярі та 5 вчителів перебувають на самоізоляції.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах не будуть закривати парки та торгові центри. Мер міста заявив, що місцева влада не може собі дозволити знову недоотримати до бюджету 200 чи 100 млн гривень.

Від завтра по 10 квітня учні 5 – 11 класів у школах Черкас переходять на дистанційне навчання. Натомість вихованці дитячих садочків та учні 1 – 4 класів продовжать відвідувати освітні заклади. Posted by Анатолій Бондаренко on Wednesday, March 31, 2021

Нагадаємо, раніше в ОДА розповіли, чому на Черкащині скасували "червону” зону.

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