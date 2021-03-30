ОБСЄ самовільно, всупереч Мінським угодам, порушила тристоронній формат переговорів, - Гармаш

Проте, переговорний процес у підгрупі ТКГ з політичних питань триває

Проте, переговорний процес у підгрупі ТКГ з політичних питань триває

Фото з відкритих джерел

Модератор від ОБСЄ надав статус учасників запрошеним для переговорів у ТКГ представникам з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив представник Донецька в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Гармаш заявив, що модератор від ОБСЄ порушив тристоронній формат переговорів, надавши статус учасників запрошеним для переговорів у ТКГ представникам з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Важливий момент: і у двосторонніх консультаціях з модератором, і в неофіційній нараді представників делегацій брали участь так звані представники ОРДЛО з російськими паспортами. Тобто ОБСЄ самовільно, всупереч Мінським угодам, порушила тристоронній формат переговорів, надавши статус делегацій/сторін переговорів запрошеним (до речі, досі незрозуміло, ким) з ОРДЛО російським громадянам, - написав Гармаш за підсумками переговорів політичної підгрупи в ТКГ.

Проте, за його словами, "переговорний процес у підгрупі ТКГ з політичних питань триває".

Переговорний процес не зірваний. Хоча на сьогодні я вже маю чітку впевненість, що всі зусилля російської сторони спрямовані не на мирне врегулювання конфлікту, а на створення умов, коли в нас здали б нерви й ми перші вийшли б з переговорів. Ніколи ми не дамо можливості Росії звинуватити нас у зриві процесу, до якого прив'язані санкції проти РФ, - додав представник Донецька.

Сегодня было уникальное заседание рабочей группы по политическим вопросам ТКГ. Первые пять часов переговоры шли в виде... Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, March 30, 2021

Як повідомлялося, головнокомандувач ЗСУ Хомчак: РФ нарощує війська поблизу кордону України. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп.