09:00  30 березня
В Україні понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу
10:01  29 березня
У Києві жорстоко вбили громадського активіста
08:11  30 березня
Бойовики здійснили низку провокацій напередодні засідання ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 березня 2021, 08:11 107

Бойовики здійснили низку провокацій напередодні засідання ТКГ

30 березня 2021, 08:11 107
Читайте также на русском языке
Втрат серед наших військових немає
Втрат серед наших військових немає
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 29 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поруч містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російськими найманцями здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар’їнка та Зайцеве.

Станом на 7 годину ранку, 30 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці та надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, в зоні проведення ООС з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua