Бойовики здійснили низку провокацій напередодні засідання ТКГ
Протягом минулої доби, 29 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поруч містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російськими найманцями здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.
З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар’їнка та Зайцеве.
Станом на 7 годину ранку, 30 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці та надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, в зоні проведення ООС з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню.