Бойовики здійснили низку провокацій напередодні засідання ТКГ

Втрат серед наших військових немає

Втрат серед наших військових немає

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поруч містечка Зайцеве, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", у передмісті населених пунктів Широкине, Мар’їнка та Старогнатівка противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російськими найманцями здійснено низку провокацій уздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

З настанням сприятливих погодних умов, окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар’їнка та Зайцеве.

Станом на 7 годину ранку, 30 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці та надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, в зоні проведення ООС з боку збройних формувань РФ було зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню.