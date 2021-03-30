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30 марта 2021, 17:09 13

ОБСЕ самовольно, вопреки Минским соглашениям, нарушила трехсторонний формат переговоров, - Гармаш

30 марта 2021, 17:09 13
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Однако, переговорный процесс в подгруппе ТКГ по политическим вопросам продолжается
Однако, переговорный процесс в подгруппе ТКГ по политическим вопросам продолжается
Фото из открытых источников
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Модератор от ОБСЕ предоставил статус участников приглашенным для переговоров в ТКГ представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Гармаш заявил, что модератор от ОБСЕ нарушил трехсторонний формат переговоров, предоставив статус участников приглашенным для переговоров в ТКГ представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Важный момент: и в двусторонних консультациях с модератором, и в неофициальном совещании представителей делегаций принимали участие так называемые представители ОРДЛО с российскими паспортами. То есть ОБСЕ самовольно, вопреки Минским соглашениям, нарушила трехсторонний формат переговоров, предоставив статус делегаций сторон переговоров приглашенным (кстати, до сих пор непонятно, кем) из ОРДЛО российским гражданам, - написал Гармаш по итогам переговоров политической подгруппы в ТКГ.

Однако, по его словам, "переговорный процесс в подгруппе ТКГ по политическим вопросам продолжается".

Переговорный процесс не сорван. Хотя на сегодня я уже имею четкую уверенность, что все усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы и мы первые вышли бы из переговоров. Никогда мы не дадим возможности России обвинить нас в срыве процесса, к которому привязаны санкции против РФ, - добавил представитель Донецка.

Сегодня было уникальное заседание рабочей группы по политическим вопросам ТКГ. Первые пять часов переговоры шли в виде...

Posted by Sergiy Garmash on Tuesday, March 30, 2021

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Хомчак: РФ наращивает войска вблизи границы Украины. В целом ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп.

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