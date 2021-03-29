Бойовики двічі обстріляли українські позиції біля Світлодарська - штаб
29 березня, протягом доби в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”, у передмісті населеного пункту Світлодарськ, де противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.
В штабі додали, що бойових втрат серед українських воїнів немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Також за добу сапери розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 46 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, минулої доби було зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню.