Головнокомандувач ЗСУ Хомчак: РФ нарощує війська поблизу кордону України

Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп

Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп

Фото Укрінформ

Росія нарощує війська поблизу державного кордону України на півночі, на сході та на півдні, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

Про це повідомив генерал-полковник Руслан Хомчак на позачерговому засіданні Верховної ради, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України на тимчасово окупованих територіях України та Автономної Республіки Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме у Брянській, Воронезькій, Ростовській і на території тимчасово окупованого Криму. Але останнім часом із різних регіонів РФ під виглядом контрольних занять за зимовий період навчань підтримання бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх спільних стратегічних навчань "Захід 2021" збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, на сході та на півдні, - сказав Хомчак.

Хомчак зазначив, що загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що разом із наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону України становить загрози військовій безпеці держави.

Він додав, що з 2014 року за час окупації півострова Крим Росією здійснено нарощування міжвидового об'єднання військ Збройних сил РФ, яке наразі становить майже 32 тис. 700 військовослужбовців.

Зокрема, сказав головнокомандувач, у середині березня 2021 року на полігоні Опук були відпрацьовані заходи бойової підготовки з питань висадки повітряного і морського десантів двома батальйонними тактичними групами за підтримки артилерійської тактичної групи зі складу 7-ої Десантно-штурмової дивізії.

Після завершення навчань зазначені підрозділи залишили в районі полігону. Додатково відзначено нарощування групування завдяки переміщенню ще п'яти батальйонних тактичних груп, - розповів Хомчак.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях розгорнуто групування російських окупаційних військ противника, 1-ий і 2-ий армійський корпуси в складі 14 бойових бригад, полків і підрозділів забезпечення чисельністю майже 28 тис. осіб, які діють за підтримки російських регулярних військ, на командних посадах яких перебувають кадрові офіцери збройних сил РФ. Окрім того, зазначив Хомчак, для підготовки фахівців розвідувальних спеціальних підрозділів на тимчасово окупованій території України в Донецькій і Луганській областях перебуває апарат військових радників та інструкторів збройних сил РФ загальною чисельністю понад 2 тис. осіб.

На території Ростовської області додатково містяться до 12 батальйонних тактичних груп із терміном готовності 1-2 доби, що забезпечує мінімально необхідний комплекс заходів негайного реагування на можливі військові дії з боку України, - наголосив він.

Як повідомлялося, Рада ухвалила постанову з приводу ескалації ситуації на Донбасі. Згідно з документом, відповідальність за нинішнє загострення лежить на Росії.