Кабмін затвердив компенсації ФОПам через карантин

Держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень

Держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень

Фото: КМУ

В рамках компенсацій бізнесу за припинення роботи через обмеження карантину "червоної зони" держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень. Але від місцевої влади теж чекають допомоги.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews.

За його словами, будуть введені грошові виплати і підтримка за аналогією з тією, яку люди отримували взимку.

"Розроблено комплекс заходів з підтримки людей і бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають внаслідок обмежень карантину "червоної зони" по 8 000 гривень. Але крім цього, звичайно, ми будемо чекати підтримки місцевих органів", - зазначив Шмигаль.

Він також додав, що місцева влада має запровадити додаткові виплати.

Нагадаємо, 22 березня у Києві підприємці та ФОПи мітингували проти суворого карантину.