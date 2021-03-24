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24 березня 2021, 14:50 7

Кабмін затвердив компенсації ФОПам через карантин

24 березня 2021, 14:50 7
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Держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень
Держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень
Фото: КМУ
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В рамках компенсацій бізнесу за припинення роботи через обмеження карантину "червоної зони" держава готова виплатити ФОПам по 8 000 гривень. Але від місцевої влади теж чекають допомоги.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews.

За його словами, будуть введені грошові виплати і підтримка за аналогією з тією, яку люди отримували взимку.

"Розроблено комплекс заходів з підтримки людей і бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають внаслідок обмежень карантину "червоної зони" по 8 000 гривень. Але крім цього, звичайно, ми будемо чекати підтримки місцевих органів", - зазначив Шмигаль.

Він також додав, що місцева влада має запровадити додаткові виплати.

Нагадаємо, 22 березня у Києві підприємці та ФОПи мітингували проти суворого карантину.

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