У мерії Харкова витратили 200 тис. на підтримку онлайн-казино, - Шарій

Харківська мерія, якою зараз керує Терехов, проводила сумнівні тендери

Харківська мерія, якою зараз керує Терехов, проводила сумнівні тендери

Фото: із відкритих джерел

Міськрада Харкова витратила десятки мільйонів бюджетних гривень на фіктивні проєкти під виглядом підтримки інноваційної та інвестиційної діяльності міста.

Про це в своєму черговому розслідуванні повідомляє Анатолій Шарій, передає RegioNews.

Журналіст розповів, що на супровід інтернет-ресурсу Харківської міськради з питань іміджевої, інноваційної та інвестиційної діяльності щорічно протягом кількох років виділялося по 199 200 гривень. Сайт invest.kh.ua мерії, на підтримку якого виділяються майже 200 тис. грн., насправді, виявився онлайн-казино.

Всього ФОП, який отримав ці гроші, виграв 151 тендер Харківської міськради на загальну суму 3 420 000 гривен. Це тільки один приклад з наведених в розслідуванні.

Як це відбувається? ... Виходять дві компанії - за домовленістю. І одна компанія пропонує високу ціну, інша - нижчу. Та, яка нижчу, раптово не дає документи - основні документи - і знімається з торгів, виграє друга компанія, яка за 200 000 гривень обслуговує сайт", - пояснює схему Анатолій Шарій.

У розслідуванні наведено кілька фактів тендерного розкрадання мільйонів гривень з міського бюджету і зв'язку між чиновниками і переможцями тендерів.

Журналіст каже, що той же ФОП, який був помічений в отриманні міських грошей на утримання онлайн-казино, виграв сотні тендерів на виробництво іміджевих роликів на замовлення міськради. Це стало предметом внутрішнього розгляду, оскільки ефективність роликів виявилася вкрай низькою.

Також, в інших прикладах, показаних в розслідуванні, в якості замовника і організатора тендерів фігурує керівниця одного з департаментів міськради, а переможцем - громадська організація, співзасновником якої є вона ж. Так, наприклад, було виділено 1 485 000 гривен на заходи з підтримки стартапів.

Раніше агентство RegioNews повідомляло про рішення Харківської міськради виділити землю в межах міста під будівництво чергової лікарні з мережі сімейних клінік Ігоря Терехова.

Крім того, ми писали, що підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків в Харкові, але харків'яни скаржаться на відсутність ремонтів під'їздів і НАЗК перевірить, куди були витрачені бюджетні кошти.

А ще раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн. грн. на свою рекламу.