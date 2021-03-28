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28 березня 2021, 12:57 261

У мерії Харкова витратили 200 тис. на підтримку онлайн-казино, - Шарій

28 березня 2021, 12:57 261
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Харківська мерія, якою зараз керує Терехов, проводила сумнівні тендери
Фото: із відкритих джерел
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Міськрада Харкова витратила десятки мільйонів бюджетних гривень на фіктивні проєкти під виглядом підтримки інноваційної та інвестиційної діяльності міста.

Про це в своєму черговому розслідуванні повідомляє Анатолій Шарій, передає RegioNews.

Журналіст розповів, що на супровід інтернет-ресурсу Харківської міськради з питань іміджевої, інноваційної та інвестиційної діяльності щорічно протягом кількох років виділялося по 199 200 гривень. Сайт invest.kh.ua мерії, на підтримку якого виділяються майже 200 тис. грн., насправді, виявився онлайн-казино.

Всього ФОП, який отримав ці гроші, виграв 151 тендер Харківської міськради на загальну суму 3 420 000 гривен. Це тільки один приклад з наведених в розслідуванні.

Як це відбувається? ... Виходять дві компанії - за домовленістю. І одна компанія пропонує високу ціну, інша - нижчу. Та, яка нижчу, раптово не дає документи - основні документи - і знімається з торгів, виграє друга компанія, яка за 200 000 гривень обслуговує сайт", - пояснює схему Анатолій Шарій.

У розслідуванні наведено кілька фактів тендерного розкрадання мільйонів гривень з міського бюджету і зв'язку між чиновниками і переможцями тендерів.

Журналіст каже, що той же ФОП, який був помічений в отриманні міських грошей на утримання онлайн-казино, виграв сотні тендерів на виробництво іміджевих роликів на замовлення міськради. Це стало предметом внутрішнього розгляду, оскільки ефективність роликів виявилася вкрай низькою.

Також, в інших прикладах, показаних в розслідуванні, в якості замовника і організатора тендерів фігурує керівниця одного з департаментів міськради, а переможцем - громадська організація, співзасновником якої є вона ж. Так, наприклад, було виділено 1 485 000 гривен на заходи з підтримки стартапів.

Раніше агентство RegioNews повідомляло про рішення Харківської міськради виділити землю в межах міста під будівництво чергової лікарні з мережі сімейних клінік Ігоря Терехова.

Крім того, ми писали, що підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків в Харкові, але харків'яни скаржаться на відсутність ремонтів під'їздів і НАЗК перевірить, куди були витрачені бюджетні кошти.

А ще раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн. грн. на свою рекламу.

Анатолій Шарій Схеми Харків казино корупція горсовет Ігор Терехов

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