Добкин о работе с Кернесом: все решения о развитии Харькова мы принимали вместе

Период с 2010 до 2014 годов Михаил Добкин вспоминает как один из самых продуктивных

Период с 2010 до 2014 годов Михаил Добкин вспоминает как один из самых продуктивных

Фото из открытых источников

Геннадий Кернес мало с кем советовался по важным вопросам, если у него уже сложилось свое мнение

О многолетней дружбе и совместной работе с Геннадием Кернесом городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин рассказал в эфире авторской программы Снежаны Егоровой.

До 2013 года у меня ближе друзей не было. Я проводил с ним все время не только на работе, но и вне работы. Мы делились самыми важными событиями в жизни, мы советовались. Он был человеком, которого мнение других людей мало интересовало, если он уже сформировал свое мнение. Долгие годы единственный, кого он слушал – это меня. Ну еще Игоря Валерьевича Коломойского. Но Игорь Валерьевич Коломойский общался с ним редко, – вспоминает Михаил Добкин.

По его словам, после драматических событий 2013-2014 годов и начала политических преследований возможностей для общения на какое-то время стало значительно меньше, а Кернес остался, фактически, один руководить городом.

Период с 2010 до 2014 годов Михаил Добкин вспоминает как один из самых продуктивных в соместной работе: "Мой уход в обладминистрацию не означал, что мы не разделились. Почти все решения, связанные с развитием Харькова, мы принимали вместе – или в кабинете мэра, или в кабинете губернатора".

В 2010 году Михаил Добкин был назначен главой Харьковской областной госадминистрации, а Геннадий Кернес был избран мэром Харькова.

Соратник покойного мэра с сожалением отметил, что Геннадия Кернеса по делам знают и любят только в Харькове, а в остальной Украине его значимость не понимают и судят о нем по негативным публикациям. Но это, по словам Михаила Добкина, обратная сторона пребывания на должности мэра – когда хорошим получается быть только для жителей того города, который тебя выбрал.

Избранный в октябре 2020 года в третий раз на должность городского головы Харькова Геннадий Кернес скончался в берлинской клинике "Шарите" в ночь на 17 декабря того же года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Первый вице-мэр Игорь Терехов занял должность секретаря горсовета еще 9 декабря 2020 года якобы по представлению Геннадия Кернеса, что оспаривают несколько городских депутатов, подозревающих Терехова в манипуляциях с письмом и подписью Кернеса. После смерти Кернеса Терехов стал и.о мэра Харькова.

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года. Эксперты считают, что назначить их на более ранний срок – 28 марта – не удалось из-за затягивания руководимым Тереховым горсоветом процедуры предоставления парламенту необходимых документов.

Как сообщалось сегодня, люди, не имеющие отношения к Харькову, хотят обогащаться на городе – Добкин. Некоторые деятели в Киеве хотят "ручного" мэра Харькова, чтобы достичь личных целей.