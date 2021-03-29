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Питання виборів мера Харкова включили до порядку денного Ради
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29 березня 2021, 10:39 68

Питання виборів мера Харкова включили до порядку денного Ради

29 березня 2021, 10:39 68
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Депутати планують зібратися на два засідання завтра, 30 березня
Депутати планують зібратися на два засідання завтра, 30 березня
Фото: із відкритих джерел
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Верховна Рада збереться на два позачергових пленарних засідання, одне із них - у зв'язку із вимогою 156 народних депутатів. Відповідне розпорядження підписав спікер Дмитро Разумков.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Парламентарії розглянуть проєкт постанови про призначення позачергових виборів мера Харкова (№ 5292) на другому пленарному засіданні.

Початок першого позачергового пленарного засідання запланований на 13:00.

На сайті Ради також повідомляється, що 26 березня проєкт постанови був переданий в Верховну Раду на розгляд із поданням відповідного комітету.

Нагадаємо, у Харкові з'ясують, кого обрали б мером 28 березня, якби Терехов не відтягнув вибори на осінь.

Читайте також: Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим.

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