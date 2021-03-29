Питання виборів мера Харкова включили до порядку денного Ради
Верховна Рада збереться на два позачергових пленарних засідання, одне із них - у зв'язку із вимогою 156 народних депутатів. Відповідне розпорядження підписав спікер Дмитро Разумков.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Парламентарії розглянуть проєкт постанови про призначення позачергових виборів мера Харкова (№ 5292) на другому пленарному засіданні.
Початок першого позачергового пленарного засідання запланований на 13:00.
На сайті Ради також повідомляється, що 26 березня проєкт постанови був переданий в Верховну Раду на розгляд із поданням відповідного комітету.
Нагадаємо, у Харкові з'ясують, кого обрали б мером 28 березня, якби Терехов не відтягнув вибори на осінь.
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